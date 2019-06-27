فيديو .. صالح الأطرم ونصر النصر يترشحان لرئاسة العالمي

المواطن - محمد سمعه

وصل صالح عبد الرحمن الأطرم إلى مقر نادي النصر منذ قليل، وذلك للتقدم بأوراق ترشحه رسميًا لرئاسة نادي النصر ولمدة أربع سنوات.

ونشر الحساب الرسمي لـ قناة 24 الرياضية عبر تويتر فيديو من وصول صالح الأطرم لمقر النصر للترشح وبشكل رسمي لرئاسة العالمي في الفترة المقبلة.

وحرص الأمير جلوي بن سعود على التواجد في مقر النصر لمتابعة ترشح صالح الأطرم لرئاسة أصفر العاصمة.

ويأتي ترشح صالح الأطرم لرئاسة النصر في اليوم الخامس والأخير من فترة الترشح الثالثة والتي أعلنت عنها الهيئة العامة للرياضة في الأسبوع الماضي، لعدم وجود أي مرشح لرئاسة النصر خلال الفترة الأولى والثانية من فتح باب الترشح.

ووصل نصر النصر أيضًا لمقر العالمي منذ قليل للترشح بشكل رسمي لرئاسة النادي ليكون منافس صالح الأطرم في الانتخابات.

وكان سعود آل سويلم اعتذر عن الترشح لرئاسة نادي النصر عبر مجموعة من التغريدات كتبها عبر حسابه الرسمي في تويتر ليعاني النصر مؤخرًا من عدم تقدم أي مرشح لرئاسته خلال أول فترتي ترشح تم الإعلان عنهما من قبل الهيئة العامة للرياضة.

تغطية قناة ٢٤ الرياضية ..

الاستاذ صالح الأطرم يترشح لرئاسة #النصر pic.twitter.com/IoI9MOOCQk — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 27, 2019

تغطية قناة ٢٤ الرياضية .. الأستاذ نصر النصر يصل الى نادي #النصر لتقديم ملف ترشيحه بشكل رسمي لرئاسة نادي النصر لأربع سنوات pic.twitter.com/9GVmcYeqi6 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 27, 2019