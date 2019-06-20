فيديو.. ضبط شابين اعتديا على عمال بقالة ودهسا أحدهم بعسير

المواطن - عسير

ألقت الدوريات السرية بمنطقة عسير، مساء اليوم الخميس، القبض على مواطنينِ ظهر أحدهما في مقطع فيديو وهو يعتدي على ثلاثة وافدين يعملون في سوبر ماركت لمحاولتهم منعه من الهرب بدون دفع قيمة علبة دخان أخذها.

أما الآخر المقبوض عليه فهو مُرافقه الذي قام بدهس أحد العمال وتسبّب في كسر قدمه، كما أقلّ الشاب سارق الدخان معه في السيارة وفرّا إلى جهة غير معلومة.

ووثّق مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة شاباً يقوم بأخذ علبة دخان من سوبر ماركت بمحافظة الدرب بجازان والخروج دون دفع ثمنها، وهو ما دفع البائع وآخرين يعملان في البقالة لملاحقته، إلا أنه اعتدى عليهم بالضرب، فاشتبكوا معه، فيما جاء مرافقه بالسيارة ودهس أحد العاملين ثم لاذا بالفرار.