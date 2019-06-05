فيديو.. طفل يعايد رجال الأمن في المسجد الحرام على طريقته الخاصة

المواطن - مكة المكرمة

بادر طفلٌ بكل تلقائية وبراءة لمعايدة رجال الأمن العاملين في المسجد الحرام بهدية بسيطة وورقة كُتب فيها شكرٌ لهم وتهنئةٌ بعيد الفطر المبارك، تنقل بينهم بكل سعادة ولقي منهم ردة فعل جميلة.

ووثق مقطع فيديو لحظة توجه الطفل بكل فرحة لرجال الأمن أثناء عملهم في حفظ الأمن وتنظيم دخول المصلين والمعتمرين والزوار إلى المسجد الحرام وساحاته وأسطحه، ومنح كل منهم هديته قطعة شوكولاتة والورقة التي حملت كلمات “شكرًا أمننا وكل عام وأنتم بخير”.

وتفاعل رجال الأمن في المسجد الحرام، مع الطفل وشكروه وتحدثوا معه والتقطوا له الصور التذكارية.