فيديو.. طلقات نار عشوائية تخترق منزل مواطن وتثير الذعر في حفر الباطن

المواطن - فواز الاسلمي – حفرالباطن

تفاجأ أحد سكان محافظة حفر الباطن باختراق طلقتين سقف منزله صباح يوم العيد.

ووثق المواطن مكان الطلقتين وناشد من خلال مقطع فيديو الجهات الأمنية بوضع حل لهذه الظاهرة الخطيرة.

واستغرب المواطن فهد بن روية باختراق طلقتي رصاص سقف منزله وقال: ” هذه رصاصة اخترقت سقف المطبخ في بيتنا صباح أول يوم عيد وكذلك جتنا رصاصة ثانية استهتار إلى أبعد الحدود في ظل غياب العقاب الرادع “.

بدوره أبدى المواطن مضحي الفليج استياءه بالقول: “لا حياة لمن تنادي المشكلة السلاح في أيدي مراهقين لا يعون ماذا يفعلون والآن فترة زواجات سوف تكثر الظاهرة، والغريب ناشدنا الأجهزة الأمنية في وقت سابق لكن لا يزال الوضع مستمراً ويجب التصدي بحزم وبدون مجاملات فيوم الأمس سقطت رصاصة على سيارة أحد أقاربي اخترقت زجاجها ومن لطف الله لم يكن بداخلها “.

من جانبه طالب المواطن عوض العنزي بوقفة حازمة من الأجهزة الأمنية بمحافظة حفر الباطن ضد إطلاق النار بالأعياد والمناسبات وخصوصاً بقصور الأفراح.

ولفتت المواطنة ملاك العنزي إلى أن ظاهرة رمي الرصاص في الأفراح والأعياد كانت عادة قديمة وسط ظلمة الصحراء للإعلان والدعوة، أما الآن ما هي إلا خطر يهدد حياة جميع من يحضر أو يجاور منزل الرامي.

“المواطن” تواصلت مع المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية لأخذ توضيح حول الموضوع إلا أنه لم يرد حتى لحظة إعداد هذا الخبر.