فيديو.. عمل فني عن الملك سلمان ملهم الأمة: اضحك عسى الدنيا وحاقدها فداك

المواطن - الرياض

في قصيدة جديدة تتغنى بتاريخ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وعطائه، قدم الشاعر علي السالمي الشهري عمل فني بعنوان “مُلهم الأمة”، من كلماته وأدائه.

العمل الفني من ألحان عبداللطيف إدريس، وقام بتسجيل الصوت نايف يوسف، ومكساج وماسترينج، محمد الحميري.

وجاء نص العمل الفني:

أي والله اضحك جعل ما يضحك سواك *** يا مُلهم الأمة ويا نبراسها

يتبلور التاريخ في ضحكة شفاك *** وتوقف الدنيا تدق أجراسها

اضحك عسى الدنيا وحاقدها فداك *** وإيران وأذرعها وكل أنجاسها

واللي في الوقفات ما يوصل مداك *** واللي على الفتنة تحيك لباسها

قمم ثلاث كبار حيا الله نباك *** فاقت طموحات الدول وقياسها

هيبة ملك واللي يبي يتبع خطاك *** قبله طحاطيح فضحها إفلاسها

وعلى يمينك شامخٍ لبى نداك *** حرٍ تجاذبه السماء نسناسها

ولي عهدك ما تغذى إلا غلاك *** شبيه جده كل فتنة داسها

تسلم يابو سلمان أدام الله بقاك *** يا نبض قلب المملكة وإحساسها

الساطي اللي لا وجوس ولا ارتباك *** ما فيه قمة رامها ما راسها

يا سيدي سلمان حيا الله نباك *** يا مُلهم الأمة ويا نبراسها

يا راعي العوجا واخو نوره عداك *** من سطوة أفعالك تضيق أنفاسها

آمر وحنا ابناك يرضينا رضاك *** والمملكة تأمن وحن حراسها

عهدٍ علينا يا وطن نحمي حماك *** وإن قامت الفتنة قطعنا راسها