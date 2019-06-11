فيديو .. فهد بن نافل يتقدم بملف ترشحه لرئاسة الهلال

المواطن - محمد سمعه

تقدّم رجل الأعمال فهد بن نافل بملف ترشحه لرئاسة نادي الهلال منذ قليل في مقر النادي في العاصمة الرياض.

ونشر الحساب الرسمي لـ الهلال عبر ” تويتر ” فيديو لتواجد فهد بن نافل في مقر الفريق في الرياض حيث قدّم أوراقه إلى أعضاء اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن فهد بن نافل سيتنافس مع فواز المسعد أمين عام الهلال سابقًا، والأمير سعود بن تركي، ورجل الأعمال موسى الموسى من أجل رئاسة الفريق الهلالي لمدة أربع سنوات خلال الفترة المقبلة.

وكان الأمير محمد بن فيصل تقدّم باستقالته من رئاسة نادي الهلال في شهر أبريل الماضي، وذلك عقب خسارة الأزرق من نادي التعاون بثنائية دون رد في الدوري السعودي للمحترفين.

وخسر الهلال لقب الدوري في الجولة الـ30 والأخيرة بالموسم الماضي لمصلحة نادي النصر، كما ودّع الهلال بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور نصف النهائي بعد الخسارة بخماسية دون رد من التعاون.

وسيكون يوم الجمعة المقبل موعدًا للطعن ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين، وفي اليوم التالي؛ سيتم النظر فيها، على أن يتم الكشف عن القائمة النهائية خلال 48 ساعة.

🎥 تقدّم سعادة الأستاذ "فهد بن نافل" قبل قليل بملف ترشّحه لرئاسة مجلس إدارة نادي #الهلال في مقر لجنة الانتخابات بالنادي، متضمّنًا قائمة أعضاء مجلس الإدارة المرشّحين pic.twitter.com/5CkwNjaj0Q — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) June 11, 2019