فيديو.. قتيل ومصابان بإطلاق نار على موكب وزير لبناني

المواطن - متابعة

قُتل شخص وأصيب اثنان آخران بجروح، اليوم الأحد، جرّاء تعرّض موكب وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين، صالح الغريب، لإطلاق نار من قبل أهالي بلدة قبرشمون بجبل لبنان.

وفي اتصال مع الوكالة الوطنية للإعلام، أعلن الغريب أن مُسلحين أطلقوا النار على موكبه وكان نفسه ضمن الموكب. وقال: “كنا في طريقنا في منطقة قبرشمون، وتفاجأنا بوابل من الرصاص”، رافضًا التعليق على الحادث.

وأشار الوزير إلى أن ثلاثة من مرافقيه أُصيبوا بجروح وأن أحدهم في حالة حرجة، وأوردت الوكالة لاحقًا أن أحد مرافقي الوزير تُوفي بعد الحادث متأثرًا بجراحه.

وأضاف الوزير في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية أن ما حدث في قبرشمون “كان كمينًا مسلحًا ومحاولة اغتيال واضحة، وإطلاق النار على الموكب كان موجهًا إلى الرؤوس”، منبهًا إلى أن “شدّ العصب يوقع بالمحظور”.

كما أكّد “حرصنا على السلم الأهلي ووحدة الدروز وتكاتفهم”، داعيًا إلى “ضبط النفس بعد الدماء التي سقطت”، وأضاف: “نحن لا نتفنن باستعمال الدم في السياسة”.