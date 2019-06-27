فيديو.. كابتن ماجد في مترو طوكيو

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نشر حساب اليابان بالعربي على تويتر مقطع فيديو يوضح وجود تصميم أنيمي لـ كابتن ماجد على جدران ومداخل محطة مترو yotsugi في العاصمة طوكيو.

ذهبنا اليوم لمحطة yotsugi في #طوكيو والتي تم تصميم كل مكان فيها من أنيمي كابتن ماجد "تسوباسا" 🥰 #اليابان pic.twitter.com/9G08nz0iZR — اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) June 27, 2019

والمعروف أن كابتن ماجد اسمه باليابانية كابتن تسوباسا وهو مسلسل أنيمي وسلسلة ألعاب يابانية مشهورة، وتحكي قصة فريق كرة قدم للشباب والأطفال وتركز على شخصية ماجد الذي أدته الممثلة الأردنية سهير فهد، وقد صدر كلعبة فلاش الأنيمي باللغة العربية وأحدث ضجة كبيرة جداً لفترة طويلة، ويعد من أفضل الأنيمي في مجال الرياضة، وهي من أوائل الألعاب التي صدرت بالعربية.