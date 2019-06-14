فيديو .. لاعب المغرب يستفز حمد الله بعد استبعاده من المنتخب

المواطن - محمد سمعه

نشر اللاعب فيصل فجر، لاعب المنتخب المغربي، فيديو له وهو يغني بسعادة عقب استبعاد زميله عبدالرزاق حمد الله من معسكر منتخب أسود الأطلس قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر.

وقام فيصل فجر بنشر فيديو له وهو يغني أغنية BYE BYE في إشارة منه إلى استفزاز حمد الله، وذلك بعدما تسبب الخلاف بين الثنائي في مغادرة حمد الله لمعسكر المنتخب المغربي واستبعاده من البطولة بشكل نهائي.

حذف للفيديو بعد هجوم شرس:

وعلى الفور حذف فيصل فجر الفيديو والذي نشره عبر حسابه في الإنستجرام، وذلك بعدما تعرض للهجوم من قبل الجماهير المغربية اعتقادًا منهم أنه يقصد استفزاز حمد الله.

وذكر الاتحاد المغربي لكرة القدم أن استبعاد عبدالرزاق حمد الله من المنتخب جاء بسبب تعرضه للإصابة في الظهر، لكن تقارير صحفية مغربية أشارت إلى أن حمد الله رفض الاستمرار في المعسكر لشعوره بأنه غير مرُحب به بين زملائه في المنتخب.

النصراويون يدافعون بقوة:

وعلى الفور اتجهت جماهير نادي النصر للدفاع عن مهاجم فريقها والذي تألق وأحرز 34 هدفًا في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي.

اتجه النصراويون لمهاجمة اللاعب فيصل فجر بعدما رفض إعطاء الكرة لـ حمد الله ليُسدد ركلة الجزاء في مباراة المغرب وجامبيا الودية، والتي انتهت بفوز جامبيا بهدف.

انتقد النصراويون تصرف اللاعب فيصل فجر حيث قال أحد عشاق النصر: من حق حمد الله يزعل ويطلع من المنتخب، تخيل أنت لاعب كبير ومسجل 40 هدفًا بالموسم وبالأخير يجيك فيصل فجر ويلعب بالدوري الفرنسي في الدرجة الثانية، ولاعب وسط يشوت البلنتي سلامات، أنا قررت أشجع مصر.

وقال فهد مشجع نصراوي آخر: من يكون فيصل فجر عشان ينفذ ضربة الجزاء والهداف التاريخي موجود.