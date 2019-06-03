فيديو مثير كان البداية .. النصر يُسابق الزمن لتفادي الأزمة

المواطن - محمد سمعه

تحدّث اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عن إمكانية الرحيل عن العالمي، الأمر الذي سبب القلق لجماهير العالمي.

وبالطبع أصبح نادي النصر مُطالب في الفترة الحالية بتحسين بنود عقد حمدالله وذلك لإقناعه بالبقاء في صفوف النصر خلال الفترة المقبلة.

وأكّد حمدالله خلال تصريحاته لقناة Medi1TV المغربية، أنه يشعر بالراحة للتواجد في صفوف النصر، مُشددًا في الوقت ذاته على تلقيه عرضًا للانتقال إلى أحد الفرق الكبرى في إيطاليا، ولكنه لن يرحل إلا بموافقة إدارة العالمي.

وأوضح عبدالرزاق حمدالله أنه تلقى عروضًا عديدة من فرق أوروبية، أبرزها العرض الإيطالي من فريق يلعب في منافسات السيري آي، ووصف النجم المغربي هذا النادي بـ”المفاجأة” دون الكشف عن اسمه.

وتابع قائلًا: “لم أكن أعرف أن رئيس النادي سيرحل نهاية الموسم، وسأنتظر انتخاب مجلس إدارة جديد لبدء المفاوضات حول التجديد، عقدي به شرط جزائي، ولكن مستحيل أن أنهي مشواري بهذه الطريقة، لن أفسخ العقد إلا بإرادة الفريق”.

فيديو مثير يعود إلى الأذهان

تصريحات حمدالله أعادت إلى الأذهان فيديو متداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقابل مُشجع هلالي مع عبد الرزاق حمدالله في مكة المكرمة أثناء تأدية حمدالله لمناسك العمرة.

قال المشجع الهلالي لـ حمدالله: حيّاك الله قدمت موسمًا أكثر من رائع وظهرت بشكل مميز للغاية، وأتمنى قدومك لـ نادي الهلال.

على الفور ابتسم حمدالله بعد أمنية مشجع النادي الهلالي، خاصة أنه من الصعب على نادي النصر خلال الفترة المقبلة التفريط في حمدالله أو في أي من نجوم الفريق.

ونال حمدالله جائزتي الحذاء الذهبي وأفضل لاعب محترف في الدوري السعودي عن موسم 2018-2019، خلال حفل توزيع جوائز الموسم الرياضي من رابطة دوري المحترفين يوم السبت الماضي.