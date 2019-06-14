فيديو ..مواطنة وابنها على بُعد خطوة من الموت في مطار أبها

فيديو ..مواطنة وابنها على بُعد خطوة من الموت في مطار أبها

2019/06/14
الساعة 12:44 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - أبها

نجا مواطن وأُمه من الموت المُحقّق في الهجوم الإرهابي الحوثي الذي تعرّض له مطار أبها الدولي.

وأظهر فيديو متداول نجاة مواطنة كانت تنتظر ابنها عند باب صالة المطار، وحين فتح الباب وخرج ابنها سقط الصاروخ ليُصابا بإصابات متفاوتة.

وكان كلّ من الأم وابنها على بُعد خطوة واحدة من الموت حيث لو تحرك أحدهما للقاء الآخر لكانا في موقع سقوط المقذوف التي اخترقت سقف الصالة.

وكان الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها تسبّب في إصابة 26 فردًا بإصابات مختلفة، وتمّ خروج جميع الحالات من المستشفى.



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