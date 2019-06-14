فيديو ..مواطنة وابنها على بُعد خطوة من الموت في مطار أبها

المواطن - أبها

نجا مواطن وأُمه من الموت المُحقّق في الهجوم الإرهابي الحوثي الذي تعرّض له مطار أبها الدولي.

وأظهر فيديو متداول نجاة مواطنة كانت تنتظر ابنها عند باب صالة المطار، وحين فتح الباب وخرج ابنها سقط الصاروخ ليُصابا بإصابات متفاوتة.

الحمدلله على لطفه وكرمه تسجيلات المراقبة تظهر نجاة الغالية والدتي وأخي أبو أسامة من الصاروخ الذي استهدف #مطار_ابها #استهداف_مطار_ابها #السعوديه_تقصف_الحوثيين pic.twitter.com/gSsesjzweu — بندر عطيف (@b_otyf) June 13, 2019

وكان كلّ من الأم وابنها على بُعد خطوة واحدة من الموت حيث لو تحرك أحدهما للقاء الآخر لكانا في موقع سقوط المقذوف التي اخترقت سقف الصالة.

وكان الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها تسبّب في إصابة 26 فردًا بإصابات مختلفة، وتمّ خروج جميع الحالات من المستشفى.