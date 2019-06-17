فيديو.. هدية غير متوقعة من بوتين للرئيس الصيني بمناسبة يوم ميلاده!

فيديو.. هدية غير متوقعة من بوتين للرئيس الصيني بمناسبة يوم ميلاده!

2019/06/17
الساعة 11:26 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

قالت وسائل الإعلام الرسمية بالصين: إن الرئيس شي جين بينغ احتفل بيوم ميلاده السادس والستين يوم السبت، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يعتبره شي صديقًا مقربًا، والذي أهدى الرئيس الصيني بوظة (آيس كريم).

وبث التلفزيون الرسمي صورًا لشي وبوتين وهما يرفعان كأسين احتفالًا بعيد ميلاد شي في الفندق الذي ينزل به في دوشنبه عاصمة طاجيكستان حيث يحضران قمة إقليمية.

وقال التلفزيون الصيني: إن بوتين أهدى شي بوظة روسية، دون الإفصاح عن نكهتها، وإن شي رد بإهداء بوتين مشروب الشاي الصيني.

وأضاف التلفزيون الصيني أن شي وجه الشكر لبوتين وقال: إن الرئيس الروسي يتمتع بشعبية طاغية في الصين.



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