فيديو وصور.. إطلاق حملة مساعدات غذائية وإيوائية عاجلة لمتضرري السيول في عدن ولحج

المواطن - الرياض

أعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد ركن تركي المالكي إطلاق حملة إنسانية لدعم متضرري السيول في اليمن.

وقال المالكي : أقمنا جسراً جوياً لإغاثة اليمنيين المتضررين من السيول والفيضانات، وتمّ إرسال طائرات إغاثة من الرياض ضمن جسر جوي لإغاثة المتضررين من السيول في اليمن.

فيديو | التحالف: إطلاق حملة إغاثية عاجلة للمتضررين جراء الأمطار في #عدن. #الإخبارية pic.twitter.com/XFV7T9uH71 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 10, 2019

من جهة أخرى قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإطلاق حملة مساعدات غذائية وإيوائية عاجلة للمتضررين من النازحين بالمخيمات في محافظتي عدن ولحج جراء كارثة السيول، وذلك بالتعاون مع القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وجرى البدء بتوزيع الخيام والبطانيات والبسط والسلال الغذائية، استفاد منها 1,800 نازح من متضرري السيول.

ويأتي ذلك في إطار التدخل الإغاثي العاجل للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة المتضررين من أزمة السيول في محافظتي عدن ولحج.