فيديو وصور.. جولة “المواطن” السياحية في إندونيسيا

المواطن- خالد الأحمد- إندونيسيا

تُعتبر جزر إندونيسيا من أجمل الدول السياحية في قارة آسيا، والتي تقع في الجنوب الشرقي للقارة، وتضمّ وحدها حوالي 17508 جزيرة، وبها أجمل الأماكن والمعالم السياحية والتي تنتشر في العاصمة جاكرتا، وجبل بونشاك، ومدينة باندونق، وجزيرة بالي، وجزيرة لومبوك، وغيرها.

ووثّقت “المواطن” عددًا من الفيديوهات والصور في جولة لها بالمدن والجزر السياحية في إندونيسيا، وكانت الجولة مُميّزة ورائعة في ظل تواجد كثيف للسياح العرب والأجانب والسكان المحليين خلال إجازة الصيف بعد عيد الفطر لهذا العام 1440هـ.

الشلالات في إندونيسيا:

وتتميز إندونيسيا بعددٍ من الخصائص السياحية الفريدة مثل كثرة البحيرات البركانية والمرتفعات والجبال والشواطئ والجزر، كما يوجد بها عدد من الشلالات، أبرزها: “شلال مورامو، وشلال سيتامبيور، وشلال كالم كروب، وشلال سيدودو، وشلال سيواجورجيان، وشلال سيماهي، وشلال شروق جاكسا، وشلال لوهور، وشلالات جيموغ، وشلالات شلمبر السبع”، وغيرها.

مطاعم الأسماك والمأكولات العربية:

يوجد الكثير من المطاعم التي تُقدم المأكولات العربية البحرية في عدد من المدن السياحية في إندونيسيا، منها مطعم بندر جاكرتا الشهير بمنطقة أنشول والذي يُعتبر من أفضل مطاعم المأكولات البحرية في العاصمة، ويقع بداخل منتجع سياحي كبير والذي يضم ملاهي ترفيهية، ومعرض اكواريوم للحياة البحرية، وعروض حية للدلافين، ومارينا، وغيرها.

السياحة في جبل بونشاك:

يضمّ جبل بونشاك إندونيسيا أماكن طبيعية رائعة وهي من أجمل الأماكن السياحية في إندونيسيا ويقصدها الكثير من السياح ومنهم العرب على وجه الخصوص، تتميز بونشاك بهوائها النقي وطبيعتها الساحرة، وبها عدد من المواقع والمعالم السياحية، أبرزها: “حديقة سفاري بونشاك الشهيرة، وحديقة العطلات تامان ماتاهاري، وحديقة الفواكه الاستوائية، وحديقة الزهور، ومزارع الشاي بجونونج ماس، وبحيرة الليدو، والبحيرة الملونة، والشلالات السبعة، والشلال التوأم، ومطل القفز المظلي، ومسجد التعاون”، وغيرها.



حديقة سفاري بونشاك:

هي أحد أهم الأماكن السياحية في بونشاك وتقع بالقرب من الطريق السريع الواصل بين العاصمة جاكرتا ومدينة باندونق، وتحتلّ حديقة سفاري بونشاك مساحة كبيرة جداً وتضم عدداً كبيراً من الحيوانات التي يصل إلى 2500 حيوان من أصناف متنوعة منها نمور بنغاليا والدببة والقردة والزرافات والفيلة، كما تحوي حيوانات نادرة بعضها مُهدّد بالانقراض مثل حيوان الكركردن (وحيد القرن)، والنمر الأبيض، وغيرها الكثير.

وتتميّز الحديقة بوجود العروض المختلفة للحيوانات مثل الفيلة والنمور وأسد البحر والكوبوي وذلك في ساحة العروض في الحديقة كل ساعتين تقريباً، وفكرة اصطحاب الأطفال إلى حديقة سفاري بونشاك ستكون فكرة مناسبة جداً للتعرف على الحيوانات لتنمية معارفهم، ويتوفر في الحديقة ملاهي للبالغين والأطفال، كما تضمّ الحديقة مجموعة من المطاعم والمقاهي، حيث تفتح الحديقة أبوابها للسياح كافة أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً.



القفز المظلي في مطل بونشاك:

يقع مطل القفز المظلي بأعلى منطقة في جبل بونشك، وبه يُمارس نشاط القفز بالبراشوت بسعر 150 ريال تقريباً، على ألّا يزيد الوزن عن (90 ك/ج)، كما يمكن للسياح الاستمتاع بالمناظر الجميلة لكامل منطقة الجبل والتي تتميز الأجواء في المنطقة الرائعة بالغيوم والضباب وتغطي المنطقة بين حين وآخر، ويقع المطل بالقرب من مسجد التعاون الشهير، حيث المكان بحد ذاته يستحق الزيارة.

السياحة في مدينة باندونق:

تُعتبر مدينة باندونق من الأماكن السياحية في إندونيسيا والتي يتردد إليها السياح وأيضاً المحليين للتمتع بينابيعها الحارة الكبريتية والبركانية، ومزارع الشاي والفراولة الجميلة المنتشرة فيها، كما يوجد بها عدة معالم سياحية وترفيهية، أبرزها: “شلالات ماربيا، وبركان تانكوبان، ومنطقة تشياتر ومنتجع تشيمانغو للينابيع الحارة والكبريتية، وبحيرات كاواه بوتيه وسيتو باتينقان، ومنتزه رانشا اوباس، وحديقة الحيوانات، وأرض العجائب كامبونج جاجاه، والمتحف الجيولوجي، وملاهي ترانس استديو الشهيرة”، وغيرها.



انفراد جزيرة بالي:

تُعتبر جزيرة بالي من أجمل الأماكن السياحية في إندونيسيا وهي واحدة من مئات الجزر المكوّنة لإندونيسيا، ويقصدها الكثير من السيّاح بهدف الاستجمام والتمتع بسحر طبيعتها الخضراء مع الغابات والشواطئ الرملية، كما تتوفر بها الكثير من الأنشطة الترفيهية التي تناسب العائلات من خلال شواطئها الرملية وشلالاتها وبحيراتها الساحرة وركوب القوارب، وغيرها.

وتتميّز بالي بالعديد من المواقع السياحة والمعالم البارزة في الجزيرة التي تستقطب السياح من مختلف أنحاء العالم، أبرزها: “حديقة سفاري بالي، وحديقة الطيور، وغابة القرود، وشلالات جت جت وشامبوهان وتيجينونجان، وبحيرة بيراتان، والبيت المقلوب”، وغيرها.



شواطئ بالي الساحرة:

من أشهر الشواطئ في بالي شاطئ جيمباران‏، وشاطئ نوسا دوا‏، وشاطئ كوتا الذي يُعدّ من أفضل الأماكن السياحية في الجزيرة وهو من أكثر شواطئ بالي استقطاباً للسياح، يتميز هذا الشاطئ برماله الناعمة وبالأمواج العالية التي يفضلها محبو رياضة ركوب الأمواج.