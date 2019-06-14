فيديو وصور .. زواج راكان بن فايز المالكي تطبيق عملي للزيجات المختصرة

المواطن - الرياض

احتفل سفير النوايا الحسنة، الفنان فايز المالكي ليلة أمس بزفاف ابنه راكان وسط مشاعر من الفرحة والسعادة غمره بهما أصدقاؤه ومُحبوه.

وتلقّى فايز المالكي التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة حيث حرص الكثير من المشاهير ومحبي المالكي على إظهار مشاعرهم في هذه اللحظة.

وفي مقطع فيديو عبر سناب شات قال المالكي: إن الحفل كان مقتصرًا على عدد من الأهل والأصدقاء وأنه لم يقم بدعوة الكثير من الأشخاص طالبًا من الجميع ألا يغضب من عدم دعوته.

#زواج_راكان_بن_فايز_المالكي

بدأ المشاهير والأثرياء بتنفيذ فكرة الزواجات المختصرة والآن الدور قادم على الطبقات الوسطى من المجتمع .. وداعاً للزواجات المزعجة للمعازيب والمعازيم ✋🏻. pic.twitter.com/KkSYeKXV2u — 🎖وزير الأفكار🎖 (@ideas_minister) June 14, 2019

وكان زواج راكان بن فايز المالكي أحد الوسوم التي احتلّت مرتبة متقدمة في الترند السعودي على تويتر خلال الساعات القليلة الماضية حيث قال إبراهيم الدعيلج : أبارك للأخ الغالي فايز المالكي زواج ابننا ( راكان ) وسط حضور عدد من أصحاب السمو الأمراء والفضيلة والمعالي وجمع من الأعزاء، هذا الجمع المبارك يُبين الأثر الطيب الذي تركه فايز في نفوس الجميع، خالص التهاني والتبريكات لعريسنا الغالي وعروسه الفاضلة، أما نايف العلي فقال : ألف مليون مبروك زواج الغالي راكان الله يوفقه ويتمم له على خير.

تتقدم #جمعية_خيرات بجزيل الشكر والتقدير للاستاذ #فايز_المالكي لإختياره جمعية خيرات ، فهي تسعى لمواصلة إنجازاتها وعطاءاتها في المحافظة على الفائض من النعم في المناسبات الخاصة والعامة وتقديمها للاسر المستفيدة.#زواج_راكان_بن_فايز_المالكي@fayez_malki pic.twitter.com/aPoEFVSZAZ — خيرات لحفظ النعمة (@khiyrat) June 13, 2019

وبثّ المالكي مقطع فيديو يُثني فيه على عدم إهدار الطعام أو الإسراف فيه كما يحدث في العديد من الزيجات حيث يتم إلقاء كميات كبيرة منه في حاويات النفايات مشيرًا إلى أنه استعان بجمعية خيرات لحفظ النعمة للقيام بهذا الأمر.

وأشاد عدد من المغردين بما قام به فايز المالكي مُشيرين إلى أن هذا تنفيذًا لفكرة الزيجات المختصرة التي تتلافي النفقات التي لا طائل من ورائها.

من جانبها تقدّمت جمعية خيرات بجزيل الشكر والتقدير للفنان فايز المالكي لاختياره جمعية خيرات، فهي تسعى لمواصلة إنجازاتها وعطاءاتها في المحافظة على الفائض من النعم في المناسبات الخاصة والعامة وتقديمها للأسر المستفيدة.

والمعروف أن فايز المالكي صاحب العديد من المبادرات الخيرية والإنسانية ويسعى إلى تقديم يد العون والمساعدة لكل مَن يحتاج من خلال مبادرات يطلقها عبر حساباته في وسائل التواصل وتلقى صدى ومتابعة من قبل العديد من المواطنين.