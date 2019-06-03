فيديو وصور.. فض اعتصام المتظاهرين بالخرطوم وسقوط قتلى وجرحى

المواطن - متابعة

قُتل 8 أشخاص وأصيب آخرون بجروح خطيرة أمام مقر وزارة الدفاع بالعاصمة الخرطوم، صباح اليوم الاثنين، إثر قيام قوات الأمن بفض الاعتصام أمام وزارة الدفاع، وفق ما أفاد تجمع المهنيين.

واقتحمت قوات الأمن موقع الاعتصام في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، وسط سماع أصوات طلقات نار لم يُعرف مصدرها، وفقاً لـ”العربية”.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حية النار وهي تشتعل بخيام المحتجين، في الوقت الذي كان فيه محتجون آخرون يفرون من مكان الاعتصام.

كما تم إغلاق الجسور على النيل التي تربط عدة مناطق بالخرطوم. كذلك أغلق آلاف المحتجين طرقاً بالحجارة والإطارات المشتعلة في مدينة أم درمان.

بدورها، أوضحت مصادر المجلس العسكري أن الأمن دخل الميدان بعد دخول مجموعة كبيرة من المخالفين إليه.

وأكدت أن فارين من منطقة كولومبيا دخلوا مكان الاعتصام، ما اضطر الأمن لمطاردتهم.

وأضافت أن الشرطة نظفت ساحة الاعتصام بعد خروج المعتصمين ولن تسمح بعودتهم.

بدوره دعا تجمع المهنيين إلى عصيان مدني شامل، وإغلاق الشوارع والكباري والمنافذ، مطالباً بحماية المتظاهرين في الميدان.

وكان التجمع قد ذكر، في وقت سابق الاثنين على تويتر، أن المجلس العسكري يحشد قوات في محاولة لفض الاعتصام.

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