فيديو وصور.. قمة ترامب وكيم تشهد مشاجرة عنيفة بين مسؤولي البلدين

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، بعد أن تقابلا على الحدود الفاصلة بين الكوريتين منذ لحظات قليلة.

اللقاء بين ترامب وكيم هو اللقاء الثالث في تاريخهما، حيث سبق وأن جلسا معًا في قمة سنغافورة العام الماضي، كما استضافت هانوي في فيتنام جلسة أخرى بين الزعيمين.

اللقاء الثالث

وفي تصريحات للصحافة قبل إغلاق الأبواب، قال كيم إنه “فوجئ للغاية” بدعوة ترامب المفتوحة على تويتر، مضيفًا “كنت أرغب في مقابلته مرة أخرى”.

ورد ترامب على حديث كيم، موجهًا شكره لزعيم كوريا الشمالية على الاجتماع ووصفه بأنه “لحظة خاصة”.

مشاجرة عنيفة

وكشفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، ستيفاني جريشام، عن أول مشكلة بين الجانبين خلال اللقاء، حيث أعربت عن استيائها من طريقة تعامل المسؤولين الكوريين الشماليين خلال اللقاء بين الجانبين.

وقالت: “أثناء المشاهد الفوضوية، حيث تجمَّع الصحافيون المعنيون بالبيت الأبيض ونظراؤهم في كوريا الشمالية في قاعة الاجتماعات، حيث كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، كانت هناك مشاجرة مع المسؤولين في كوريا الشمالية.

وقال مصدر مطلع على سير الأحداث في قمة ترامب وكيم ، إن جريشام دخلت في “شجار كبير” مع الكوريين الشماليين، مشيرًا إلى أن هذه المشاجرة تطورت بشكل سريع بين المسؤولين من البلدين.

وفي وقت لاحق، أمرت جريشام المراسلين بالخروج من المبنى الذي يجتمع فيه ترامب وكيم في كوريا الشمالية.