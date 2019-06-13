فيديو وصور لاستهداف ناقلة النفط فرنت ألتير في خليج عمان

فيديو وصور لاستهداف ناقلة النفط فرنت ألتير في خليج عمان

2019/06/13
الساعة 10:54 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار
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المواطن - متابعة

نشرت وكالات إعلامية مقاطع فيديو وصورًا للناقلة “فرنت ألتير” إحدى الناقلتين اللتين تعرّضتا لهجوم صباح اليوم، والنيران تشتعل فيها.

وتُظهر الصور تضرر جزء كبير من الجانب الأيمن من السفينة، فيما لا تزال ألسنة النيران مشتعلة فيها.

يُذكر أن ناقلتي نفط قد تعرّضتا صباح اليوم الخميس لهجوم في خليج عُمان ما أدّى لتضررهما، حيث أشارت مصادر إلى أن الناقلتين تعرضتا لعدة انفجارات.

وكانت ناقلتا نفط قد تعرّضتا صباح اليوم لهجوم في خليج عمان ما أدّى لتضررهما، فيما تمّ إخلاء كامل طقم الناقلتين.

وأوضح الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية بأنه على علم بالحادث الذي وقع في بحر عُمان، ويبحث عن مزيد من التفاصيل، وأن سفن البحرية الأمريكية موجودة في المنطقة وتقوم بتقديم المساعدة.

 

 

 



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