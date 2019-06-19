فيديو وصور.. مواطن ينقذ مجمعًا تجاريًّا من كارثة محققة في أبها

المواطن - أحمد الشهري - أبها

تمكن المواطن محمد بن عبدالله آل حاصي الألمعي من إنقاذ أحد المجمعات التجارية من الحريق، على الطريق المؤدي إلى محافظة خميس مشيط.

وفي التفاصيل: قال الألمعي: إنه لاحظ بداية الحريق في الكاميرات الخارجية للمجمع، ومن ثم انتشر في الواجهة الأمامية للمجمع، مضيفًا أنه أسرع على الفور لإخراج جميع الموظفات من المجمع مباشرة.

وقال المواطن: إنه استخدم عددًا من الطفايات في إخماد الحريق الذي اندلع في واجهة المجمع دون أن تتسرب ألسنة اللهب إلى الداخل، وتم التواصل مباشرة مع الدفاع المدني الذي حضر فور تلقي البلاغ.



