فيديو وصور.. نانسي عجرم تُشعل موسم جدة في أول حفل لها بالمملكة

المواطن - جدة

كعادتها تألقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وألهبت مشاعر جمهورها ومُحبيها في ليلة من ليالي الطرب في موسم جدة.

وأطلت نانسي عجرم على جمهورها بإطلالة بسيطة وناعمة خطفت قلوب محبيها قبل أنظارهم.

ويُعد حفل نانسي عجرم على المسرح الروماني في الواجهة البحرية هو أول مشاركة للفنانة اللبنانية في المملكة حيث حظي بحضور لافت ونفدت التذاكر فور طرحها بساعات.

Nancy Ajram sings Fi hagat and meets the wishes of her audience….❤️❤️🔥@nancyajram ..#نانسي_عجرم_في_جده pic.twitter.com/wqEK4tmjAk

— ebtihal🕊 (@ebtihalajram) June 14, 2019