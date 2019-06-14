فيديو وصور.. نانسي عجرم تُشعل موسم جدة في أول حفل لها بالمملكة

فيديو وصور.. نانسي عجرم تُشعل موسم جدة في أول حفل لها بالمملكة

2019/06/14
الساعة 12:55 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - جدة

كعادتها تألقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وألهبت مشاعر جمهورها ومُحبيها في ليلة من ليالي الطرب في موسم جدة.

وأطلت نانسي عجرم على جمهورها بإطلالة بسيطة وناعمة خطفت قلوب محبيها قبل أنظارهم.

ويُعد حفل نانسي عجرم على المسرح الروماني في الواجهة البحرية هو أول مشاركة للفنانة اللبنانية في المملكة حيث حظي بحضور لافت ونفدت التذاكر فور طرحها بساعات.

وكانت نانسي عجرم شاركت جمهورها، عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستقرام”، الإعلان الدعائي للحفل كشفت من خلاله تفاصيل الحفل المنتظر، قائلة: “لاقوني بفعاليات موسم جدة بتاريخ 13 يونيو على المسرح الروماني في الواجهة البحرية.



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