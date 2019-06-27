فيديو.. يعيش مع مسمار في رأسه دون أن يعلم

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اكتشف الأطباء في روسيا وجود مسمار داخل رأس مريض كان يُعاني من آلام شديدة مع صعوبات في السمع.

وبدأ الرجل (من إلبان في روسيا) بفقدان القدرة على السمع، فراجع الطبيب لمعرفة سبب المشكلة، وكانت الصدمة عند اكتشاف مسمار مُثبّت في دماغه ولم يستطع تذكر أي شيء عنه.

وأجرى الجراحون جراحة طارئة لإزالة المسمار من جمجمة المريض، ولحسن الحظ فقد كان على بُعد سنتيمترات قليلة من الشرايين الرئيسية التي تزود دماغه بالدم.

ويعتقد الرجل وهو في الثلاثينات من العمر، أن المسمار اخترق رأسه، خلال قيامه بمشروع لترميم منزل وهو تحت تأثير الكحول.

ومع ذلك، يقول المريض إنه لم يشعر بألم أثناء ذلك، وقام بفرك بعض المراهم العشبية على مكان الإصابة، دون أن يدرك أن المسمار كان لا يزال مغروساً داخل جمجمته.

وكانت العملية الجراحية التي استمرت لنحو 3 ساعات ناجحة، وبدأ المريض باستعادة قدرته على السمع بشكل تدريجي، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.