فيديو يفضح الحوثي.. الميليشيا تعتدي على مالك محل لتمويل إرهابها!

المواطن - الرياض

نشر وزير الإعلامي اليمني، معمر الإرياني، مقطع فيديو لمشهد أكد أنه يتكرر كل يوم في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، حيث اعتدت على مالك أحد المحلات التجارية في صنعاء؛ بغرض جباية الأموال لصالح المجهود الحربي وتمويل عملياتها القتالية والتخريبية في اليمن والإقليم.

وأكد الإرياني أن هذه المشهد ما هو إلا نموذج لهمجية ووحشية وإرهاب هذه الميليشيا بحق المواطنين، موضحًا أن المدنيين يواجهون في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية أبشع أنواع القمع والتنكيل والترهيب لم يسبق لها مثيل بهدف إسكاتهم وإخضاعهم، في ظل صمت دولي مطبق على هذه الانتهاكات والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.

وتعجب: أين اليمنيون الأبطال أحفاد من صنعوا التاريخ والأمجاد من هذه المشاهد وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا الحوثية بحق الشعب اليمني في كل مناطق سيطرتهم؟! ومتى سيهب مشائخ ورجال اليمن لاستعادة أمجادهم وهيبتهم وكرامتهم والثأر من الشرذمة الباغية؟!

وختم بدعوته كافة المسؤولين وقيادات الأحزاب والسياسيين والإعلاميين والناشطين لإدراك حجم الخطر وتوحيد الصف والعمل لإنقاذ الشعب اليمني، وترك المماحكات والمعارك الجانبية وتركيز كل الإمكانيات والجهود تحت قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي لحسم المعركة مع ميليشيا الإرهاب الحوثية.