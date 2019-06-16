فيديو.. 4 كلمات ردّ بهن مدير مستشفى على شكوى مواطن والربيعة يعلق

المواطن - بريدة

سم وأبشر .. من عيوني .. بهذه الكلمات الأربع ردّ مدير مستشفى الأطفال في بريدة موسى بن محمد الهزازي، على شكوى مواطن له طفل مُنوّم التقاه أثناء جولاته اليومية.

وأظهر فيديو متداول والد الطفل وهو يُخاطب مدير المستشفى بحدَّة، وبعد أن ردّ عليه الهزازي، لم يجد المواطن حرجاً في تقبيل جبينه واحتضانه على هذا الموقف الإنساني النبيل.

بدوره أشاد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بهذا التصرف داعياً الجميع إلى أن يحذو حذو الهزازي.

وقال الربيعة : أشكر زميلي على تصرفه الرائع الدالّ على شعوره بحجم المسؤولية.. وأرجو من جميع زملائي في المنشآت الصحية الحرص على تفقد أحوال المرضى بشكل مستمر، وتقديم خدمة مميزة يستحقها جميع المرضى وأهاليهم.

"سم وأبشر..من عيوني" أربع كلمات فقط تفاعل بها مدير مستشفى الولادة والأطفال في #بريده الزميل @wwtww88 مع شكوى والد طفل منوم التقاه أثناء جولاته اليومية؛ جعلت الوالد ينهي شكواه عفوياً بالرضى والاحتضان. هذه العفوية تنشأ عندما يكون الإحساس بأن المناصب بالمستشفيات تكليف لاتشريف. pic.twitter.com/WbHUbuwms1 — منصورالفريدي (@Alfraidy) June 15, 2019