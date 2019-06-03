فيفا يُحدد مستضيف كأس العالم للأندية 2019 و2020

المواطن - مروة نبيل

استقر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على مستضيف النسختين المقبلتين من بطولتي كأس العالم للأندية في 2019 و2020، خلال اجتماعه الذي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الاثنين.

وقال “فيفا”: “خلال اجتماع أعضاء مجلس الاتحاد اليوم، وبعد الاتفاق على إقامة البطولة بمشاركة 24 فريقًا، والتي سيتم لعب النسخة التجريبية منها في 2021، قرر المجلس منح قطر استضافة النسختين 2019 و2020، بنظام البطولة الحالي”.

وأضاف البيان: “ستكون النسختان المقبلتان بوجود 7 فرق، بمثابة اختبار قبل استضافة قطر لنهائيات كأس العالم 2022؛ لأن توقيتهما في شهر ديسمبر، سيتوافق مع توقيت كأس العالم المقبل، واختبار ظروف المناخ المماثلة”.

وتابع في بيان رسمي عبر موقع “فيفا” الإلكتروني: “فيما يتعلق بالنسخة التجريبية من كأس العالم للأندية في 2021، ستقوم إدارة الاتحاد بتحليل المضيفين المحتملين، ومناقشة الأمور قبل تقديم توصية في الاجتماع المقبل في شنغهاي بالصين يومي 23 و24 أكتوبر”.

يُذكر أن بطولة كأس العالم للأندية تُقام في شهر ديسمبر، ومشاركة 7 أندية هي الفائزة بلقب بطولة دوري الأبطال في كل من الاتحادات القارية الست، بالإضافة إلى بطل الدوري في البلد المضيف.