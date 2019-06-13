فيفا يُحيي ذكرى الخليوي: سيبقَى خالدًا

المواطن - مروة نبيل

حرص حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على إحياء ذكرى وفاة المدافع السعودي محمد الخليوي.

ونشر حساب “فيفا” الرسمي عدة صور لنجم المنتخب السعودي، وعلق عليها قائلًا: “في ذكرى محمد الخليوي “الأستاذ” لاعب الاتحاد والأهلي السابق الذي توفي في مثل اليوم من عام 2013 بعمر 42 سنة”.

وتابع “فيفا” حديثه عن محمد الخليوي قائلًا: “شارك في نسختي كأس العالم 1994، 1998 و4 نسخ كأس القارات من 1992 إلى 1999، وصيف كأس آسيا 1992 وبطلها في 1996”.

واختتم “فيفا” تغريدته قائلًا: “سيبقى اسمه خالدًا كواحد من أفضل المدافعين في تاريخ المنتخب السعودي”.

وتدرج محمد الخليوي في الفئات السنية المختلفة لنادي الاتحاد ووصل إلى الفريق الأول لكرة القدم عام 1989، وقدم أداء مميزًا، وشكل ثنائية رائعة مع زميله أحمد جميل.

وفرض محمد الخليوي نفسه في التشكيلة الأساسية لنادي الاتحاد والمنتخب السعودي، قبل أن يتعرض لإصابة عام 2002 أبعدته عن المشاركة في المونديال، ثم غاب عن تشكيلة الأخضر.

وقرر محمد الخليوي الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي عام 2003، ولكنه لم يظهر بالمستوى المتوقع، لينتقل إلى نادي أُحد قبل أن يعلن اعتزاله رسميًا.