فُرِجَت تُعيد الحرية لمتعثر في ساعتين والمبلغ أكثر من 320 ألف ريال

المواطن - الرياض

أكدت منصة أبشر أن خدمة فُرِجَت سلّطت الضوء على القيم المتأصلة في مجتمعنا من تآخٍ وتعاضد، ضاربةً مثلًا لحالة تم الإفراج عنها في وقت قياسي.

وأوضحت منصة أبشر أن المبلغ المتعثر كان 326,800.00 ريال سعودي، وتم سداد الفاتورة من قبل فاعلي الخير في: 01/ 06/ 2019 *14:54* ليتم الإفراج عن الموقوف في 01/ 06/ 2019 *16:44*.

وفي وقت سابق، دشن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود في مكتبه بمكة المكرمة مبادرة ”فُرِجَت” التي تتيح تقديم المساعدة للمحكومين بقضايا مالية وتعجيل السداد عنهم من خلال منصة “أبشر”.