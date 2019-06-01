فُرِجَت تُعيد الحرية لمتعثر في ساعتين والمبلغ أكثر من 320 ألف ريال

فُرِجَت تُعيد الحرية لمتعثر في ساعتين والمبلغ أكثر من 320 ألف ريال

2019/06/01
الساعة 10:10 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1660
0
طباعة
المواطن - الرياض

أكدت منصة أبشر أن خدمة فُرِجَت سلّطت الضوء على القيم المتأصلة في مجتمعنا من تآخٍ وتعاضد، ضاربةً مثلًا لحالة تم الإفراج عنها في وقت قياسي.

وأوضحت منصة أبشر أن المبلغ المتعثر كان 326,800.00  ريال سعودي، وتم سداد الفاتورة من قبل فاعلي الخير في: 01/ 06/ 2019 *14:54* ليتم الإفراج عن الموقوف في 01/ 06/ 2019 *16:44*.

وفي وقت سابق، دشن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود في مكتبه بمكة المكرمة مبادرة ”فُرِجَت” التي تتيح تقديم المساعدة للمحكومين بقضايا مالية وتعجيل السداد عنهم من خلال منصة “أبشر”.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم