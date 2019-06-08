قائمة وحيدة حققت شروط إدارة اتحاد القدم .. تعرّف عليها

المواطن - محمد سمعه

أعلنت لجنة الانتخابات في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تواجد قائمة وحيدة انتخابية مُرشحة لرئاسة مجلس إدارة اتحاد القدم، خلال الفترة المقبلة بعد تحقيقها كافة الشروط.

وجاءت القائمة الانتخابية الوحيدة مكونة من:

ياسر المسحل رئيسًا، خالد الثبيتي نائبًا للرئيس، أضواء العريفي عضوًا، بندر الأحمدي عضوًا، تركي السلطان عضوًا، خالد مقرن عضوًا، عبدالله كبوها عضوًا، عبدالعزيز العفالق عضوًا، معيض الشهري عضوًا، نزيه النصر عضوًا، نعيم البكر عضوًا.

وأكدت لجنة الانتخابات على منح الحق لكل من لديه تظلّم بسبب استبعاده من الترشح أو التقدم بطعن ضد أي من المرشحين، حيث سيتقدم بالطعن أو بتظلّمه للجنة الاستئناف عن طريق الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم في الرياض خلال الفترة من الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق التاسع من يونيو حتى الخامسة من مساء الثلاثاء الموافق الحادي عشر من يونيو.