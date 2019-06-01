قتل زوجته وسلم رأسها إلى الشرطة بسبب الشك!

المواطن - متابعة

أقدم رجل على قتل زوجته بطريقة مروعة، انتقامًا منها بعدما ساورته الشكوك في تعرضه للخيانة، حيث قطع رأسها وذهب إلى مخفر الشرطة واعترف بالجريمة، وهناك عرض أجزاء من جثة الزوجة.

وشهدت منطقة ويست بنغال في الهند الجريمة المروعة، حيث دخل المجرم إلى المخفر وقال: إنه يريد أن يلتقي الضابط، وحين سئل عن سبب الطلب، سحب رأس الزوجة من حقيبة وسط ذهول الجميع.

وقال الجاني: إنه قتل الزوجة بعدما قام بتقييد يديها وقدميها، وعثرت الشرطة على ما تبقى من الجثة في بيت العائلة، التي تمتلك طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، بحسب “سكاي نيوز”.

وقال القاتل: إنه شك في أن تكون زوجته قد أقامت علاقة مع أحد الجيران، ودخل معها في شجار بسبب الشكوك، انتهى إلى قتلها بهذه الطريقة.