قرارات لن يتنازل الهلال عنها

المواطن - محمد سمعه

يطمح جمهور نادي الهلال إلى رؤية فريقه مُتوّجًا بجميع البطولات في الموسم الجديد 2019-2020 وذلك بعد فوز فهد بن نافل برئاسة أزرق العاصمة لمدة أربع سنوات.

وكانت الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اعتمدت بالأمس قائمة مجلس إدارة الهلال الجديد.

عدة قرارات أمام إدارة الهلال الجديدة

تُركز إدارة الهلال الجديدة على تجنب ارتكاب أخطاء إدارة الأمير محمد بن فيصل، حتى لا يمرّ الهلال بفترة عصيبة تؤدي إلى ابتعاده عن المنافسة على البطولات في الموسم المقبل كما حدث في موسم 2018-2019.

أولًا ستسعى إدارة فهد بن نافل للتعاقد مع مدرب جديد ذي خبرة لقيادة فترة الإعداد للفريق الأول لكرة القدم بالهلال، حيث رُشح أكثر من اسم في الفترة الأخيرة مثل الفرنسي لوران بلان، ومواطنه برونو جينيسيو مدرب ليون الفرنسي، والمدرب الدنماركي مايكل لاودروب.

قرار ثانٍ ستركز إدارة الهلال على تنفيذه وهو ضرورة التعاقد مع الصفقات القوية والتي تُناسب طموحات وتطلعات فريق الهلال في الموسم الجديد خاصة مع اقتراب الإسباني جوناثان سوريانو، والحارس العماني علي الحبسي من الرحيل عن صفوف أزرق العاصمة.

شيء آخر لن تنساه إدارة فهد بن نافل وهو ضرورة تجديد عقود العناصر المهمة في الفريق مثل سالم الدوسري والذي ارتبط اسمه في أكثر من مناسبة بالرحيل عن صفوف الهلال والانضمام إلى نادي النصر.

الاستقرار مطلوب

وتعلم الإدارة الهلالية الجديدة أن الاستقرار وفصل مشكلات الإدارة عن الفريق الأول لكرة القدم، سيؤتي بثماره ويقود الهلال إلى التتويج بلقب الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم المقبل.

وكان الأمير محمد بن فيصل تقدّم باستقالته من رئاسة الهلال في شهر أبريل الماضي وتولى عبدالله الجربوع رئاسة النادي مؤقتًا قبل الانتخابات.