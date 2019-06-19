قرار جديد قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2019

المواطن - واس

أوضحت اللجنة الطبية لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها مصر في 21 يونيو أن المباريات ستتوقف مرتين بسبب درجة الحرارة المرتفعة .

وأصدرت اللجنة اليوم بيانا وزعه الاتحاد المصري للعبة، حول ارتفاع درجات الحرارة خصوصا وأن النسخة الحالية هي الأولى التي تقام في فصل الصيف .

وبينت اللجنة أن البطولة ستشهد “توقف كل المباريات مرتين لمدة 3 دقائق في كل منها للحفاظ على سلامة اللاعبين”، مشيرة إلى أن كل المباريات ستتوقف مرتين بواقع فترة راحة في كل شوط، تكون الأولى في الدقيقة 30 والثانية في الدقيقة 75 .

وجاءت نتائج قرعة كأس أمم إفريقيا 2019 كالتالي:

المجموعة الأولى: مصر، الكونغو الديمقراطية، زيمبابوي، أوغندا.

المجموعة الثانية: نيجيريا، غينيا، مدغشقر، بوروندي.

المجموعة الثالثة: السنغال، الجزائر، كينيا، تنزانيا.

المجموعة الرابعة: المغرب، كوت ديفوار، جنوب إفريقيا، نامبيا.

المجموعة الخامسة: تونس، مالي، موريتانيا، أنجولا.

المجموعة السادسة: الكاميرون، غانا، بنين، غينيا بيساو.

وحضر قرعة كأس أمم إفريقيا 2019 العديد من نجوم كرة القدم الإفريقية مثل السنغالي الحاج ضيوف، والإيفواري يايا توريه نجم مانشستر سيتي الإنجليزي السابق والمغربي مصطفى حجي والمصري أحمد حسن.

ولم يتواجد السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في قرعة كأس أمم إفريقيا 2019، حيث اعتذر عن حضور حفل القرعة والذي أُقيم في منطقة الأهرامات.

وحرص مدربو المنتخبات المشاركة في بطولة أمم إفريقيا على الحضور والتواجد في قرعة كأس أمم إفريقيا 2019، لمعرفة الفرق المنافسة بجانب وضع خطة الإعداد للبطولة خلال الفترة المقبلة.

وبعد الكشف عن نتائج قرعة كأس أمم إفريقيا 2019، يأمل المنتخب المصري بقيادة المدرب المكسيكي خافيير أجيري في أن يستغل عاملي الأرض والجمهور بشكل قوي للتتويج ببطولة كأس أمم إفريقيا للمرة الثامنة في تاريخ الكرة المصرية.