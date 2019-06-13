قرار مفاجئ يُقلق جمهور النصر

المواطن - محمد سمعه

قرّرت الهيئة العامة للرياضة فتح باب الترشح لرئاسة نادي النصر مع الترشح لعضوية مجلس إدارة النادي بعد عدم تقدم أي مرشح للنادي وأثناء وجود لجنة انتخابات الأندية من الأحد إلى الثلاثاء الماضي.

قرار مُفاجئ

وتحدّث عامر السلهام في تصريحات صحفية نقلًا عن صحيفة الرياضية حيث قال: لن أترشح لرئاسة النصر، وأنا داعم لإدارة السويلم كما كنت مع كل إدارة نصراوية، وسأظل كذلك مع الإدارة المقبلة، عشقي للنصر لا ينتهي ولا يتغير بتغير الإدارة.

ويأتي قرار عدم ترشح عامر السلهام نائب رئيس النصر السابق بجانب عدم وجود نية لدى شرف الحريري عضو شرف النصر للترشح أيضًا على منصب الرئيس.

عدم الترشح يُقلق

ويُذكر أن عدم وجود مرشح حتى الآن لنادي النصر يُقلق جماهير وعشاق العالمي خاصة أن سرعة إنهاء الانتخابات في نادي النصر أمر مطلوب وضروري من أجل التحضير للموسم الجديد، كذلك تحقيق الاستقرار الإداري سينعكس على الفريق الأول لكرة القدم في النصر بالإيجاب.

جدير بالذكر أن تقارير صحافية أشارت إلى أن رجل الأعمال، شرف الحريري ونائب رئيس مجلس الإدارة السابق، عامر السلهام أبرز الأسماء المتوقع ترشحها لرئاسة نادي النصر لمدة الأربع أعوام المقبلة.

وكان شرف الحريري من أبرز الداعمين لإدارة الأمير فيصل بن تركي، ودعم نادي النصر بأكثر من 20 مليون ريال في السنوات الأخيرة لـ”كحيلان”.

واستقبلت جماهير النصر خبر ترشح شرف الحريري لرئاسة مجلس الإدارة بسعادة بالغة، خاصة أنه سيدعم الفريق الأول لكرة القدم بصفقات من العيار الثقيل، الأمر الذي سيُساعده على الاستمرار في المنافسة على البطولات.

ويُذكر أن النصر تُوج بلقب الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2018-2019 بفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال.