قرار منتظر من اتحاد القدم بعد تصرف الهلال

المواطن - محمد سمعه

تولى المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مؤقتًا، وذلك بعد إقالة المدرب الكرواتي زوران ماميتش من قيادة الفريق الهلالي.

وكان النادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج وافق على إعارة شاموسكا لنادي الهلال مؤقتًا لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم في المباريات الأخيرة لـ أزرق العاصمة في الدوري السعودي بموسم 2018- 2019.

وقالت تقارير صحفية: إن الاتحاد السعودي لكرة القدم يُفكر في اتخاذ قرارٍ يُفيد بمنع الأندية من استعارة المدربين بداية من موسم 2019-2020.

ومرّ نادي الهلال بفترة عصيبة في الموسم الماضي بعد إقالة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، حيث انتقدت الجماهير الهلالية قرارات إدارة الأمير محمد بن فيصل في ذلك الوقت؛ مما دفعه إلى التقدم باستقالته من رئاسة النادي وقيام عبدالله الجربوع بتولي مسؤولية رئاسة النادي مؤقتًا في الفترة الماضية.

الهلال يدفع الثمن:

ويُعد قرار إقالة جورجي جيسوس وتعيين الكرواتي زوران ماميتش هو الأسوأ لإدارة الأمير محمد بن فيصل، حيث دفع الفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال ثمن هذا القرار فخسر أزرق العاصمة لقب الدوري لصالح النصر وودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور نصف النهائي بعد الخسارة بخماسية نظيفة أمام التعاون.

وكان فهد بن نافل فاز برئاسة نادي الهلال في الفترة الأخيرة ولمدة أربع سنوات، وذلك بعد منافسة قوية مع موسى الموسى.

تسعى إدارة فهد بن نافل إلى تجديد عقد سالم الدوسري في الفترة المقبلة والإبقاء عليه في صفوف الهلال للموسم الجديد 2019-2020.