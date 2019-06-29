قرار من ترامب بشأن هواوي بعد اتفاق الهدنة مع الصين

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

اتفقت الولايات المتحدة والصين على استئناف المحادثات التجارية، مما أدى إلى تخفيف حدة الخلاف الطويل الذي أدى إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وتوصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج إلى اتفاق في قمة مجموعة العشرين باليابان، كما قال ترامب إنه سيسمح للشركات الأمريكية بالاستمرار في التعامل مع شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا، في خطوة تعتبر تنازلًا كبيرًا.

وقبل قمة مجموعة العشرين، هدد ترامب بفرض تعريفات جمركية على ما قيمته 300 مليار دولار إضافية من الواردات الصينية، ولكن بعد الاجتماع على هامش القمة الرئيسية في أوساكا، أكد أن واشنطن لن تضيف تلك الرسوم الجمركية، وأنه سيواصل التفاوض مع بكين “في الوقت الحالي”.

وفي مؤتمر صحفي لاحق، أعلن الرئيس الأمريكي أن شركات التكنولوجيا الأمريكية يمكن أن تتعامل مرة أخرى مع شركة هواوي الصينية، وهو ما يتناقض فعليًا مع الحظر الذي فرضته وزارة التجارة الأمريكية الشهر الماضي.

ومنع الحظر شركات التقنية الأمريكية من التعامل مع هواوي، مما أعاق الشركة الصينية في الحصول على التكنولوجيا الأمريكية الهامة لمساعدتها في صنع منتجاتها، كما تأثرت الكيانات الصناعية التكنولوجية في الولايات المتحدة أيضًا بهذا الأمر.