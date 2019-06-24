قرار نهائي يحسم مصير نجم الجزائر مع الشباب

المواطن - محمد سمعه

قرّر نادي الشباب الإبقاء على مدافعه الدولي الجزائري جمال بلعمري خلال الموسم المقبل 2019-2020، وذلك في ظل احتياج الليث له.

وذكرت تقارير صحفية أن بلعمري باقٍ في الدوري السعودي، وأن الشباب لن يُفرط فيه خاصّة بعد اهتمام كبير من فريق اتحاد كلباء الإماراتي للتعاقد مع اللاعب.

جديرٌ بالذكر أن بلعمري شارك في مباراة بلاده بالأمس ضد منتخب كينيا في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي انتهت بفوز المنتخب الجزائري بهدفين دون ردّ.

ونجح المنتخب الجزائري في الفوز على منتخب كينيا بفضل هدفَيْ بغداد بو نجاح واللاعب رياض محرز في المباراة التي أُقيمت على ملعب الدفاع الجوي في مدينة القاهرة المصرية.

وبعد مباراة الجزائر ضد كينيا في أولى جولات كأس الأمم الإفريقية 2019، تصدر محاربو الصحراء ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن السنغال، ثم تنزانيا، ويتذيل المنتخب الكيني الترتيب.

وكان الشباب احتل المركز الخامس في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2018-2019.