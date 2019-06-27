قرش النمر يلتهم عشرينية أمريكية أمام أعين ذويها

تحولت شابة أمريكية من ولاية كاليفورنيا كانت تقوم برحلة سياحية مع أسرتها في جزر الباهاما إلى وليمة لأسماك القرش.

وقال نائب مفوض شرطة الباهاما الملكية، بول رول، إن الفتاة جوردان ليندسي، البالغة من العمر 21 عاماً، تعرضت لهجوم شنته 3 أسماك قرش من فصيلة القرش النمر أثناء الغوص في المنطقة.

وأوضح بول رول أن هجوم أسماك القرش وقع الأربعاء بالقرب من جزيرة روز، التي تقع شمال شرق ناسو، بالقرب من نيو بروفيدنس التابعة لجزر الباهاما، وفقاً لما ذكره موقع فوكس نيوز الإخباري.

ونقلت قناة “كاي إيه بي سي” التلفزيونية عن والديها وأصدقاء للعائلة شهدوا الواقعة المؤلمة أنهم صرخوا على ابنتهم لتحذيرها من أسماك القرش، لكنها على ما يبدو لم تسمعهم في الوقت المناسب.

يذكر أن قرش النمر أو نمر البحر، وهو واحد من أسماك القرش الأكثر خطورة في العالم، وقرش النمر يعتبر من الحيوانات المفترسة العدوانية جداً مع الحواس القوية جداً.

وقرش النمر له رغبة عالية في الحصول على الدم، والبرمجة الوراثية لقرش النمر في الهجوم هي الأسباب التي تجعل فريسة هذه الأسماك ليس فقط الحيوانات الأخرى ولكن حتى يمكن أن تكون برميل النفط الفارغ.

وقرش النمر هو نوع عالمي، أي أنه منتشر في كثير من أنحاء العالم، ويمكن العثور على قرش النمر في المياه الاستوائية وشبه الاستوائية في جميع أنحاء العالم، وهو يسكن خليج المكسيك، والمناطق بالقرب من أمريكا الشمالية وجزء من أمريكا الجنوبية، وكما يمكن العثور على قرش النمر في البحر الكاريبي، وأفريقيا، وجمهورية الصين الشعبية، وهونج كونج، والهند، وأستراليا، ونيوزيلندا.