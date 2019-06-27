قرقاش: اقتحام سفارة البحرين مرفوض ومُستهجن وتصعيد خطير

المواطن - الرياض

ندّد د. أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، بالهجوم على سفارة البحرين بالعاصمة العراقية بغداد.

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن الاعتداء على سفارة مملكة البحرين الشقيقة في بغداد مرفوض ومُستهجن وتصعيد خطير على المستوى القانوني والسياسي”.

وأضاف “ندعو الحكومة العراقية إلى الوفاء بمسؤولياتها والتزاماتها القانونية تجاه حماية العمل الدبلوماسي ومقار البعثات في العاصمة والمدن العراقية”.

وكانت وزارة الخارجية البحرينية، قد أعلنت مساء أمس الخميس، استدعاء سفيرها من بغداد بعد الاعتداء على البحرينية من قبل بعض المتظاهرين.

وحمّلت الخارجية البحرينية في بيان لها، الحكومة العراقية المسؤولية عن حماية سفارة وقنصلية البحرين في بغداد.

يُذكر أن عددًا من المتظاهرين اقتحموا مساء الخميس السفارة البحرينية في العاصمة العراقية بغداد، ورفعوا لافتات مناهضة لـ”ورشة المنامة” بشأن القضية الفلسطينية.

وقام عدد من المتظاهرين بتحطيم أبواب وزجاج السفارة، كما قاموا بإنزال العلم البحريني ووضع العلم الفلسطيني بدلًا منه.