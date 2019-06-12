قرقاش: الانفراج الحالي في السودان يدعو للتفاؤل

المواطن - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، أن الانفراج الحالي في السودان يدعو للتفاؤل.

وتمنى قرقاش أن يؤسس الانفراج الحالي للأزمة لاتفاق يقود المرحلة الانتقالية عبر شراكة حقيقية وثابتة، مضيفاً: لا يسعنا إلا أن ننظر بكل تقدير إلى جهود رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد لتجسير وجهات النظر تجاه الحل السياسي.

وقال قرقاش في وقت سابق إن: تواصل الإمارات يستمر مع كافة مكونات المعارضة السودانية ومع المجلس العسكري الانتقالي، رصيدنا الخيّر ومصداقيتنا وسيلتنا للمساهمة في دعم الانتقال السلمي بما يحفظ الدولة ومؤسساتها في السودان الشقيق، لا شك أنها مرحلة حساسة بعد سنوات دكتاتورية البشير والإخوان.

وتابع: علاقتنا التاريخية والمشتركة والمتميزة مع السودان الشقيق أبدية، وسعينا الدائم للمساهمة في قضايا التنمية والاستقرار سيستمر، خطوطنا ميسرة في التواصل مع كافة الأطراف ودورنا منظوره وطني وعربي وهدفه دعم الاستقرار والانتقال السياسي المنظم والسلس.