قرقاش: الرياض أعادت صياغة الموقف الخليجي والعربي بالقمم الثلاث

المواطن - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، أن المنطقة أمام مرحلة إقليمية حساسة هي حصيلة تراكم السياسات الإيرانية في المنطقة، الحكمة مطلوبة والحزم واجب، مشددًا على أن الرياض أعادت صياغة الموقف الخليجي والعربي وإلى حد ما الإسلامي وعبر ثلاث قمم ناجحة، كما أكدت على دورها ومركزيته من خلال تجديد الزخم الخليجي والعربي.

وتابع قرقاش أنه بعيدًا عن شوشرة المنصات الإعلامية فنحن أمام فرصة سانحة تبني على إجماع الموقف السياسي للقمم الثلاث، موقفًا يجمع بين الحكمة والردع والحزم ويبعد المنطقة عن أجوائها الملبدة الدقيقة وينهي مرحلة التوتر التي تسببت فيها التدخلات الإيرانية في الشأن العربي.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات: إن مع نهوض الدور المركزي للسعودية نرى أن المرحلة تشهد تراجع الدور المخرب لبعض دول الإقليم وبعض المدعين الصغار وهذا تطور إيجابي، المنطقة لا تريد الحرب أو التصعيد، ولكنها ضاقت ذرعًا بالتنمر الإيراني.