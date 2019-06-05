قصائد وعروض شعبية ضمن احتفال أهالي محايل بعيد الفطر

المواطن - أحمد الشهري - محايل

احتفل أهالي محافظة محايل بعيد الفطر المبارك، برعاية وكيل إمارة منطقة عسير المكلف محمد بن ناصر بن لبده، من خلال الحفل الذي نظمته بلدية المحافظة أمس بحضور محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي ووكيل المحافظة المكلف يحيى بن محمد العاصمي ورئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع وعضو مجلس المنطقة عمر بن حسن الفاهمي وعدد من مشايخ القبائل والنواب ومديري الإدارات الحكومية والأمنية وذلك بوسط البلد.

وتضمن الحفل عدداً من الكلمات والقصائد والعروض الشعبية، كما اشتملت الفعاليات على مشاركة فرقة باب الحارة وفرقة ريفان الاستعراضية، مع أوبريت بعنوان “رسمة” بمشاركة فرقة عسير الشعبية.

ورفع محافظ محايل المكلف التهنئة للقيادة الرشيدة والشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.

وفي نهاية الحفل، كرمت البلدية عدد من المتميزين وجاء في مقدمتهم عبدالرؤوف محمد هادي الأسلمي عسيري الذي شارك في مسابقات عدة في القرآن والأذان والإنشاد ومثل المملكة في مسابقة المرتل في دبي وحصل على المركز الثالث وحقق المركز الأول في مسابقة أجمل صوت في الأذان، والعداء الأصم محمد عبده مفرح عسيري الذي حقق ميدالية المركز الثالث في مسافة 400 متر التي أقيمت في مراكش بالمغرب (إعاقة سمعية).

كما تم تكريم عبدالله أحمد أبو بنه المتخرج من الصف الثالث ثانوي (إعاقة فكرية) بثانوية الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بمحايل، ومحمد علي هيازع عسيري لحصوله على ميداليتين ذهبيتين في بطولة المملكة للسباحة الحرة لعام ١٤٣٩ للإعاقة الحركية، وعلي أحمد أبو بنه، الطالب في الصف الثاني الثانوي بثانوية الأمير فيصل بن خالد بمحايل (إعاقة فكرية)، ومحمد حسن الطالعي، أحد خريجي جامعة الملك عبدالعزيز تخصص تاريخ (أعاقة بصرية).