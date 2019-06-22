قصة شاب احتفظ بساعة ثمينة من خالد عبدالرحمن طوال 19 عامًا!

المواطن - الرياض

ظل شاب 19 عامًا محتفظًا بساعة ثمينة، قام بإهدائها له الفنان خالد عبدالرحمن، عندما كان طفلًا.

وقال سلمان الزهراني الذي نشأ في أسرة محبة للفن: إنه “في عام 2000 كانت أولى حفلات الفنان خالد عبدالرحمن في الباحة، حينها لم أكن أعرف حجم هذا النجم الجماهيري، نظير صغر سني، ولكن بما رأيته من إخواني الذين يكبرونني سنًّا من شغف وتوهج لهذا الحدث ولهذه الحفلة، مما أثار فضولي لسؤالهم، ماذا يجري ومن هذا الذي سيأتي، فأجابوني هذا الفنان خالد عبدالرحمن، سيأتي لإحياء حفلة غنائية”.

وأضاف: “في ذاك الوقت، كان الكثير يرددون أغاني خالد عبدالرحمن في ألبومه (قلبك كبير)، فرسخت في ذهني أغنيتان، وش تنتظر، وأغنية بدر طلع”، بحسب “العربية”.

وأكمل حديثه: “قبل الحفلة بيوم أتاني أخي الأكبر، وطلب مني أن أغني أغنية أحفظها، ولا شعورياً قمت بغناء (وش تنتظر) وعمري آنذاك لا يتجاوز 8 أعوام، حينها طلب مني أخي أن أشدوا بها أمام الجمهور بمشاركة الفنان خالد عبدالرحمن، وفي الحفل عندما أتت وصلة الفنان خالد، أخذني أخي وتوجهنا إلى كواليس المسرح، وعندما التقينا بالفنان خالد صافحته وأخبره أخي عن رغبتي في مشاركتي له بأغنيته على المسرح، فمسك على رأسي وقال: أتشرف أنه يشاركني ولكن أخاف عليه من الحسد والعين، لكن سوف أسمع منه أغنيته ونحن خلف الكواليس، وحينها أسمعته أغنيتين”.

واستطر سرد الموقف: “كانت ردة فعل خالد الإعجاب والتصفيق، وقام بإهدائي ساعته الثمينة”، وقال: “هذه أغلى ما أملك الآن وتستاهلها، ومن حينها أصبحت عاشقًا ومحبًّا لهذا الفنان إلى يومنا الحالي، ولم تفوتني أي حفلة للفنان خالد سواء داخل أو خارج السعودية، إلا وأكون سباقًا في حضورها، والتقيت بالفنان خالد مؤخرًا في حفلة حائل، والتقطت معه عدة صور”.