قطار مغناطيسي صيني أسرع من الطائرة

المواطن - متابعة

كشفت الصين، مؤخرًا، عن مشروع لإقامة قطار مغناطيسي يُمكنه أن يسير بسرعة تتجاوز 600 كيلومتر في الساعة، وهذا يعني أنه سيضاهي سرعة النقل الجوي.

هذا القطار السريع سيعتمد على ما يُعرف بتقنية التعليق المغناطيسي، التي ترفع المركبة وتقوم بدفعها، على نحو مختلف.

وأعلنت مصادر صحفية أن هذه الطريقة القائمة على الدفع المغناطيسي، تحلّ المشاكل التي تحصل عادة في القطارات التقليدية، مثل مشكل الاحتكاك بين العجلات والسكك الحديدية.

ولا تكمن مزايا القطار في السرعة فقط، إذ يُتوقع أن يكون القطار الجديد، أكثر راحة للمسافرين، لأنه سيتحرك بضجيج أقل، وسيكون أقل اهتزازًا من المقصورات الحالية.

وتمتلك الصين شبكة قوية من قطارات التعليق المغناطيسي، ففي الوقت الحالي، تسير رحلات بقطار تصل سرعته إلى 431 كيلومترًا في الساعة، بين مطار شنغهاي ووسط المدينة على مسافة 30 كيلومترًا.

وفي سنة 2017، بدأ قطار فوشينغ، رحلاته بين مدينتي بكين وشنغهاي في الصين، في خط بمسافة 1300 كيلومتر، لكن بسرعة 350 كيلومترًا في الساعة.

وقال نائب رئيس قسم الهندسة في شركة ” CRRC Qingdao” التي ستتولى تنفيذ المشروع، إن الرحلة بين بكين وشنغهاي ستجري على متن القطار المغناطيسي في ثلاث ساعات ونصف فقط.

وتستغرق الرحلة بين بكين وشنغهاي، أربع ساعات ونصف على متن الطائرة التجارية، خلال الوقت الحالي، ويضاف إلى هذه المدة، ما يقضيه المسافر في إجراءات المطار.