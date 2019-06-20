قطع عسكرية أمريكية تتحرك.. والبيت الأبيض: قرار الرد على إيران خلال ساعات

المواطن - متابعة

أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن الوضع مع إيران دخل مرحلة خطيرة لكن بلادها لا ترغب في الحرب.

وكانت إيران أعلنت عن إسقاط طائرة أمريكية عسكرية مسيرة بدون طيار فوق المياه الدولية في مضيق هرمز؛ الأمر الذي اعتبرته الولايات المتحدة خطأً جسيماً جداً.

وندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإسقاط إيران طائرة استطلاع عسكرية أمريكية مسيرة يوم الخميس في المجال الجوي الدولي حسبما أعلنت واشنطن.

وقال ترامب في تغريدة عقب اجتماع مع مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية : إيران ارتكبت خطأً جسيماً!.

من جانبه قال البيت الأبيض: إن القرار الأمريكي بالرد على الاعتداءات الإيرانية سيُتخذ خلال ساعات وذلك في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن تحرك قطع بحرية أمريكية تجاه الموقع الذي تم إسقاط الطائرة الأمريكية فيه.

وكان الجيش الأمريكي أعلن إسقاط إيران طائرة تابعة للبحرية الأمريكية من طراز MQ-4C Triton فوق مضيق هرمز.