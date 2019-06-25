قمة العشرين توحد جهود العالم لإنقاذه من إرهاب إيران

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

تمثل إيران في الوقت الحالي تهديدات عالمية كبيرة، ليس على المستوى الأمني في الشرق الأوسط فقط بل على مستوى العالم أجمع، وهو الأمر الذي ستناقشه بقوة قمة مجموعة العشرين، والتي تعقد في مدينة أوساكا اليابانية خلال الأيام القليلة الماضية.

وحسب ما جاء في شبكة CNN الأمريكية، فإن هناك شبه اتفاق بين القوى الاقتصادية المشاركة على ضرورة وضع حد للتهديدات الإيرانية التي باتت مصدر قلق واضح على كافة المستويات، بدءًا من التعاون الاقتصادي وصولًا إلى فرص الاستثمار.

فرص الاستثمار

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن هناك توقعات بشمول قمة العشرين مناقشات ضخمة حول كيفية معالجة الأوضاع السوقية الحالية، والتي باتت تهدد بقوة فرص الاستثمار والعمل بمختلف أنحاء العالم.

وفي محاولة للتغلب على الآثار الاقتصادية السيئة للتهديدات الإرهابية الإيرانية، حاول رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي، خلق دفعة معنوية جديدة بالأسواق العالمية، تهدف إلى إطلاق إجراءات تحفيز جديدة إذا لزم الأمر، وذلك للوصول بالسوق العالمي إلى بر الأمان.

أسعار النفط

ومن بين التهديدات الرئيسية التي تمثلها إيران للاقتصاد العالمي، استهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز والخليج العربي، وهو الأمر أسهم بشكل رئيسي في ارتفاع أسعاره.

وقالت الشبكة الأمريكية إن أسعار النفط ترتفع باستمرار مع الوضع الحالي بين إيران والولايات المتحدة، مما أثار مخاوف بشأن تعطل الإمدادات المحتمل، ما أسهم في ارتفاع أسعار النفط في الولايات المتحدة بنسبة 9 ٪ في الأسبوع الماضي، وفقًا لمؤسسة “Refinitiv”.

يذكر أن الهجمات على ناقلتين نفطيتين في خليج عمان الأسبوع الماضي، وعلى أربع ناقلات قبالة الإمارات العربية المتحدة في منتصف شهر مايو، وكلاهما بالقرب من مضيق هرمز، أثارت المخاوف بشأن احتمال المواجهة العسكرية.