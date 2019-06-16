قوات النخبة البريطانية في طريقها إلى بحر عمان لمواجهة إرهاب إيران

المواطن - محمود نبيل - ترجمة

أكّدت صحيفة صنداي تايمز البريطانية، أن المملكة المتحدة سوف تقوم بإرسال قوات النخبة إلى خليج عمان لحماية سفنها الحربية وسط تصاعد التوترات مع إيران، وبالأخص بعد استهداف الأخيرة لناقلتي نفط في تلك المنطقة خلال الأيام القيلة الماضية.

تدخل بريطاني عسكري

وأشار التقرير إلى أن توبياس إلوود، وزير الدفاع البريطاني، قال إن التوترات في المنطقة “مصدر قلق لنا جميعًا”، مضيفًا أن القوات البحرية الملكية البحرية في طريقها إلى الشرق الأوسط “خلال أسابيع” للانضمام إلى السفن الموجودة هناك.

وحسب الصحيفة البريطانية، فإن مهمة القوات التي أرسلتها بريطانيا هي حماية السفن الحربية الموجودة فعليًا ببحر عمان، وذلك لمدة تستمر لأربعة أسابيع.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المملكة المتحدة تدرك بشكل واضح مدى التوترات التي تمرّ بها المنطقة، وبالأخص في أعقاب مجموعة من العمليات الإرهابية التي استهدفت ناقلات النفط.

وأوضحت أن هناك وعيًا بضرورة التدخل البريطاني لإيقاف أي تهديدات إيرانية في تلك المنطقة الحيوية على مستوى العالم، والتي تشهد نسبة لا تقل عن 50% من تجارته العامة.

رد إيراني

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، صباح اليوم الأحد، أن إيران استدعت بالأمس السفير البريطاني في طهران بعد أن قالت بلاده إنها تلقي باللوم على طهران في الهجوم على ناقلات النفط في خليج عمان.

وقالت الوكالة “خلال الاجتماع مع مسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية، انتقدت طهران بشدة موقف بريطانيا فيما يتعلق بالهجمات في خليج عمان”.