قوة ومهابة واحترام وتقدير لولي العهد .. المملكة هي قمة مجموعة العشرين

المواطن - الرياض

حظي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بحفاوة بالغة من قِبل قادة وزعماء دول مجموعة العشرين الذين حرصوا على السلام عليه وتبادل الأحاديث الودية معه.

مكانة دولية مرموقة

وتعكس الحفاوة التي يتمّ استقبال ولي العهد بها في المحافل الدولية المكانة المرموقة التي تحظى بها المملكة حول العالم من خلال دورها الريادي في المجالين الاقتصادي والسياسي.

مصافحة لافتة

وكانت مصافحة كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين ملفتة للنظر حيث حظي باستقبال حار وحفاوة تُؤكد حرص القوى العظمى في العالم على تعزيز العلاقات مع المملكة.

ولا يُنكر أي عاقل الدور الذي يقوم به ولي العهد في دعم الاقتصاد العالمي وتعزيز الاستقرار في المنطقة من خلال قيادة جهود الحرب على الإرهاب وتعزيز استقرار أسعار النفط وحشد المجتمع الدولي لمواجهة التدخل الإيراني في شؤون المنطقة.

وكانت أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين بدأت اليوم في مدينة أوساكا اليابانية.

ورأس وفد المملكة إلى القمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وفور وصول سمو ولي العهد إلى مقر انعقاد القمة، كان في استقباله رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، وقد التقطت الصور التذكارية لقادة ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين المشاركين في القمة، بعد ذلك توجّه قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى القاعة الرئيسية للقمة، حيث بدأت أعمال القمة.