قياس يعلن مواعيد التسجيل في كفايات المعلمين والمعلمات

المواطن - الرياض

أعلن المركز الوطني للقياس (قياس) مواعيد التسجيل في اختبار المعلمين والمعلمات (كفايات المعلمين والمعلمات 1441هـ).

ويقيس اختبار المعلمين مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توفرها في المتقدمين لمهنة التدريس، بما تشمل عليه من معارف وعلوم ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة، وتستخدم نتائج الاختبار لأغراض عدة؛ منها استخدامها في عمليات الانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية من قبل الجهات المختصة بوزارة التعليم.

موعد التسجيل المبكر (ورقي):

– للرجال (يبدأ التسجيل بمشيئة الله تعالى يوم الاثنين بتاريخ 1441/01/17هـ الموافق 2019/09/16م وينتهي يوم الأحد بتاريخ 1441/02/21هـ الموافق 2019/10/20م).

– للنساء (يبدأ التسجيل بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء بتاريخ 1441/01/25هـ الموافق 2019/09/24م وينتهي يوم الأحد بتاريخ 1441/02/21هـ الموافق 2019/10/20م).

فترة الاختبار:

– للرجال والنساء (تبدأ الاختبارات بمشيئة الله تعالى يوم الجمعة بتاريخ 1441/03/25هـ الموافق 2019/11/22م وينتهي يوم السبت بتاريخ 1441/04/03هـ الموافق 2019/11/30م).

طريقة التسجيل:

– للتسجيل من خلال الرابط التالي خلال (فترة التسجيل المبكر) الموضحة أعلاه:

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لمزيد من المعلومات حول الاختبار: (اضغط هنا).