كأس أمم إفريقيا 2019 .. داكوستا والأحمدي جاهزان لناميبيا

المواطن - مروة نبيل

أكد مدرب منتخب المغرب الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، جاهزية الثنائي مروان دا كوستا وكريم الأحمدي للمشاركة في مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 “الكان”.

كأس أمم إفريقيا 2019:

وأشار رينارد إلى أنه تلقى تطمينات من الجهاز الطبي لمنتخب المغرب بشأن الثنائي دا كوستا والأحمدي، ولكنه لن يتسرع في الدفع بهم في مباريات كأس أمم إفريقيا 2019 “الكان”، خوفًا من تفاقم الإصابات.

وبدأ مروان دا كوستا في الركض الخفيف خلال تدريبات المغرب بالأمس، في حين يتوقع أن يُشارك كريم الأحمدي في المرن الجماعي، مساء اليوم السبت، استعدادًا لمباراة ناميبيا في كأس أمم إفريقيا 2019 التي ستُقام، يوم غد الأحد.

وكان نجم نادي الاتحاد مروان دا كوستا قد تعرض لإصابة خلال مباراة المغرب وغامبيا الودية، ليبدأ رينارد في البحث عن بديل له في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 “الكان”، ولكن الجهاز الطبي أكد على جاهزيته للمشاركة في المباريات.

كما غاب نجم نادي الاتحاد كريم الأحمدي عن تدريبات منتخب المغرب الأول لكرة القدم مؤخرًا، بسبب الإصابة، وكان يؤدي تمرينات بشكل منفرد.