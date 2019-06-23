كأس الأمم الإفريقية .. السنغال تضرب تنزانيا بثنائية

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة السنغال ضد تنزانيا التي أُقيمت على ملعب “السلام”، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز منتخب أسود التيرانغا بهدفين دون رد.

السنغال ضد تنزانيا:

وبدأت مباراة السنغال ضد تنزانيا في كأس الأمم الإفريقية 2019 بشكل سريع، من لاعبي أسود التيرانغا بحثًا عن تسجيل هدف مبكر، لإرباك لاعبي المنتخب التنزاني الأول لكرة القدم.

ونجح النجم بالدي كيتا في فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول من مباراة السنغال ضد تنزانيا في أولى جولات كأس الأمم الإفريقية 2019 بتقدم أسود التيرانغا بهدف نظيف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل منتخب أسود التيرانغا ضغطه لتعزيز تقدمه، وتمكن كريبات دياتا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 65، واستمرت محاولات المنتخبين بحثًا عن تسجيل هدف جديد.

ولم تنجح محاولات اللاعبين لإحراز هدف آخر، لتنتهي مباراة السنغال ضد تنزانيا بفوز أسود التيرانغا بهدفين نظيفين.

كأس الأمم الإفريقية:

وبعد مباراة السنغال ضد تنزانيا اليوم، رفع منتخب أسود التيرانغا رصيده إلى 3 نقاط، ليتصدر ترتيب مجموعته في كأس الأمم الإفريقية 2019، فيما يتذيل المنتخب التنزاني الأول لكرة القدم بدون نقاط.

ومن المقرر أن تلعب الجزائر ضد كينيا في المجموعة ذاتها بمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد قليل، ويسعى كل منهما لتحقيق فوز كبير لانتزاع الصدارة من المنتخب السنغالي الأول لكرة القدم.