كأس الأمم الإفريقية .. ساديو ماني يدعم السنغال ضد تنزانيا

المواطن - مروة نبيل

حرص ساديو ماني على دعم السنغال ضد تنزانيا، اليوم، في إطار مواجهات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، رغم غيابه عن المباراة بسبب تعرضه للإيقاف.

كأس الأمم الإفريقية:

وتواجد ساديو ماني مع زملائه قبل انطلاق مباراة السنغال ضد تنزانيا اليوم، وحثهم على ضرورة تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط، لتصدر مجموعته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وتعرض ساديو ماني للإيقاف في تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، ليغيب عن أول مباريات السنغال في المسابقة القارية.

ويُعد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، ساديو ماني من أبرز لاعبي منتخب السنغال ولعب دورًا بارزًا في تأهله إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، ويأمل في قيادته للتتويج باللقب.

ويعيش ساديو ماني أفضل فتراته الكروية خلال الموسم الماضي، حيث توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي لكرة القدم بالاشتراك مع نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح، والجابوني بيير أوباميانج نجم نادي آرسنال، كما ساهم في تتويج الريدز بلقب دوري أبطال أوروبا.

السنغال ضد تنزانيا:

ويحتضن ملعب “الدفاع الجوي” الآن مباراة السنغال ضد تنزانيا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وتُشير نتيجة مباراة السنغال ضد تنزانيا في كأس الأمم الإفريقية 2019 إلى تقدم المنتخب السنغالي الأول لكرة القدم بهدف دون رد سجله اللاعب بالدي كيتا، وذلك قبل بداية أحداث الشوط الثاني من المواجهة القارية.