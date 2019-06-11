كارلوس إدواردو يقترب من الانتقال لهذا الفريق

المواطن - محمد سمعه

أصبح اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قريبًا من الرحيل عن صفوف أزرق العاصمة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية، أن اللاعب كارلوس إدواردو أصبح قريبًا من الانضمام لنادي شباب الأهلي دبي الإماراتي، وسيتقاضى اللاعب البرازيلي ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار أمريكي خلال الفترة المقبلة في حال أتم انتقاله للنادي الإماراتي.

وارتبط اسم كارلوس إدواردو بالرحيل عن صفوف نادي الهلال في ظل اهتمام الفريق الهلالي بالتعاقد مع اللاعب المغربي يونس بلهندة نجم وسط نادي جالطة سراي التركي ليكون بديلًا للاعب كارلوس إدواردو.

ولم يظهر كارلوس إدواردو بالأداء المنتظر والمتوقع منه في موسم 2018-2019، حيث خسر الهلال لقب الدوري السعودي للمحترفين لمصلحة نادي النصر، وودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور نصف النهائي بعد الخسارة أمام نادي التعاون بخماسية دون رد.

وعد كبير

ويذكر أن المرشح لرئاسة نادي الهلال فهد بن نافل كان وعد بإحضار المدرب الدنماركي مايكل لاودروب نجم نادي برشلونة الإسباني السابق لتدريب الفريق الهلالي في حال تولى رئاسة الزعيم.

أحرز كارلوس إدواردو عشرة أهداف مع نادي الهلال في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي خلال 26 مباراة.

وسبق لكارلوس إدواردو اللعب في صفوف نادي بورتو البرتغالي ونادي نيس الفرنسي قبل الانضمام للفريق الهلالي في عام 2015.